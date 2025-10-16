Manifestation nationale: le parquet de Bruxelles “travaille à une procédure accélérée pour les casseurs”

La N-VA a annoncé jeudi à la Chambre, par la voix de la députée Kristien Van Vaerenbergh, son intention de mettre à l’agenda sa proposition de loi visant à élargir le dispositif de comparution immédiate, dit aussi “snelrecht”. La ministre Verlinden a par ailleurs indiqué que le le parquet de Bruxelles travaillait à “une procédure accélérée pour les casseurs” lors de la manifestation de mardi.

L’annonce de la députée N-VA Kristien Van Vaerenbergh intervient deux jours après la manifestation nationale de mardi. En marge de ce rassemblement, des violences ont éclaté à hauteur du boulevard Pacheco à Bruxelles. Pour la N-VA, la législation actuelle, approuvée sous la précédente législature par la Vivaldi, ne suffit pas. La proposition de loi des nationalistes flamands, désormais dans la majorité fédérale, vise notamment à lever la nécessité d’ouvrir une instruction, l’obligation d’obtenir l’accord du suspect ou encore l’impossibilité de demander des compléments d’enquête sans mettre fin à la procédure.

Six suspects arrêtés ont été libérés, les enquêtes se poursuivent

Selon les derniers chiffres communiqués aux députés par la ministre de la Justice Annelies Verlinden, 56 arrestations administratives et 6 arrestations judiciaires ont été effectuées. La ministre CD&V a ajouté que le parquet de Bruxelles travaillait à “une procédure accélérée pour les casseurs en question.”

Cinq personnes arrêtées judiciairement mardi en marge de la manifestation nationale ont été libérées, a indiqué le parquet de Bruxelles. La sixième personne arrêtée aurait également été libérée, a appris Belga à bonne source. Les cinq personnes libérées ont été présentées à un magistrat de garde tandis que la dernière a été remise à un juge d’instruction. Les différentes enquêtes sont toujours en cours.

La police de Bruxelles-Capitale/Ixelles avait procédé à 37 arrestations administratives et cinq arrestations judiciaires mardi lors des heurts qui ont éclaté entre police et manifestants en marge de la manifestation nationale entre. La zone de police de Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest) avait, quant à elle, procédé à 19 arrestations, dont une judiciaire et 18 administratives. Les six suspects avaient été déférés au parquet.

“Une enquête judiciaire a été ouverte pour un suspect et le parquet a demandé la délivrance d’un mandat d’arrêt“, a déclaré Laura Demullier, porte-parole du parquet de Bruxelles. “Le parquet renvoie l’affaire devant le tribunal pour décision.” Les cinq autres personnes ont été interrogées par le magistrat de service et les faits justifient une enquête complémentaire, notamment l’analyse des images de vidéosurveillance“, a ajouté la porte-parole. “Lorsque le parquet disposera d’éléments de preuve, des poursuites seront engagées.“

Le parquet avait annoncé mercredi que selon les premiers éléments recueillis, un groupe spécifique aurait profité du rassemblement pour commettre volontairement des actes de violence. Le parquet a ouvert plusieurs enquêtes, notamment pour incendie volontaire, entrave méchante à la circulation et association de malfaiteurs pour les faits constatés place de l’Yser. Une autre enquête vise à identifier les auteurs des dégradations commises sur le bâtiment de l’Office des étrangers.

Avec Belga – Photo Belga