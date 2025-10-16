Le Comité P a reçu 13 plaintes concernant la manifestation nationale

Le Comité P, soit le comité permanent de contrôle des services de police, a annoncé avoir reçu 13 plaintes concernant la manifestation nationale de mardi. Ces plaintes font suite aux affrontements entre manifestants et forces de l’ordre, survenus à divers endroits de la capitale mardi.

“À ce jour, 13 plaintes ont été enregistrées dans notre système, mais il est tout à fait possible que d’autres plaintes soient encore déposées“, a déclaré le comité P. “Chaque plainte sera examinée et si elle contient des faits pénaux, tels que des coups et blessures, cet aspect de la plainte sera transmis au parquet compétent.” Le comité ajoute qu’il appartient au parquet d’enquêter sur les faits pénaux, comme la question de savoir si la violence utilisée par la police qui a entraîné des blessures était légitime ou non. “À l’issue de l’enquête, chaque plaignant reçoit le résultat de celle-ci. Les services de police concernés reçoivent également les résultats de l’enquête sur la plainte“, a conclu le comité P.

Des affrontements avaient éclaté mardi entre les forces de l’ordre et des individus masqués à hauteur du boulevard Pachéco, menant au déploiement de canons à eau et de gaz lacrymogène par la police anti-émeute. D’autres heurts avaient été signalés dans le quartier de la gare Centrale en début d’après-midi, ainsi que dans le quartier des Marolles et près de la gare du Midi.

Belga – Photo Belga