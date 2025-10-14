Manifestation nationale : environ la moitié des collectes de déchets perturbées à Bruxelles

Environ la moitié des collectes de déchets ont été perturbées mardi dans la capitale en raison de la nouvelle journée d’action nationale menée contre plusieurs mesures d’austérité décidées par le gouvernement fédéral Arizona (N-VA, MR, Les Engagés, Vooruit et CD&V), a indiqué Bruxelles-Propreté.

Un camion sur deux n’est pas sorti des dépôts de l’agence régionale en charge de la propreté urbaine. Les équipes disponibles se sont donc concentrées sur la récolte des sacs blancs, qui contiennent les déchets résiduels. Les tournées matinales ont été majoritairement perturbées à Bruxelles-Ville (dans les quartiers avoisinant le Cinquantenaire) et à Schaerbeek et Koekelberg. Dans ces communes, ainsi qu’à Etterbeek, Molenbeek-Saint-Jean, Laeken, Neder-Over-Heembeek, Woluwe-Saint-Lambert et Saint-Josse-ten-Noode, de nombreux sacs bleus (destinés aux PMC) sont restés sur les trottoirs.

Quant à la collecte des papiers et cartons, “un taux important” de sacs jaunes n’ont pas été collectés à Neder-Over-Heembeek, Laeken et Etterbeek. Le ramassage des déchets alimentaires (sacs orange) a également été bouleversé à Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert, Laeken et Neder-Over-Heembeek, ainsi qu’à Etterbeek dans une moindre mesure. Les tournées dédiées exclusivement à la collecte des déchets de jardin ne seront pas exécutées dans l’après-midi afin de donner la priorité à la récolte des déchets alimentaires, a précisé Bruxelles-Propreté. Des tournées de rattrapage se concentrant d’abord sur les sacs blancs et orange seront ainsi organisées à partir de mercredi. Les sacs bleus et jaunes suivront, “probablement jusqu’à la fin de la semaine”.

Du côté des Recypark, les sites “Woluwe-Saint-Pierre” et “Humanité” sont fermés, tandis que l’opération “Recypark Mobile”, qui devait faire étape à Anderlecht mardi, a été annulée. Entre 80.000, selon la police, et 140.000 manifestants, selon le président du syndicat socialiste Thierry Bodson, ont participé mardi matin à la manifestation nationale dans la capitale pour réclamer des emplois de qualité et des pensions “justes”.

