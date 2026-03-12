 Aller au contenu principal
Manifestation nationale : des heurts éclatent entre militants et la police devant l’ambassade américaine

La police a interpellé une vingtaine de personnes lors de la manifestation nationale.

Selon Bruzz, un groupe d’environ 150 militants se trouvait en fin de cortège. Des échauffourées ont éclaté avec des policiers à hauteur de l’ambassade américaine. Les militants ont, semblerait-il, lancé des projectiles lourds et des feux d’artifice.

Une vingtaine de personnes ont ainsi été interpellées. La police a fait usage de gaz lacrymogène et a recouru à la technique de la nasse, selon notre journaliste sur place. Ce procédé, pourtant illégal, consiste à encercler les manifestants pour les empêcher de se mouvoir.

Un blessé grave serait à déplorer du côté des militants, rapporte Bruzz.

