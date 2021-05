Manifestation des livreurs de repas pour plateformes Internet

Les livreurs de repas pour plateformes Internet se sont donnés rendez-vous ce vendredi à 18h avenue Louise à l’initiative du collectif “Coursiers en Lutte” avant se déplacer dans la capitale. Objectif: dénoncer leurs conditions de travail.

Coureur de Deliveroo, Oussama, explique: “Nos revendications sont simples. On demande à être traité dignement par le gouvernement belge, le SPF Finances, ainsi les plateformes Uber Eats et Deliveroo. On est taxé depuis le début de cette année à 10,7% avec un plafond de 6.000 euros par an. Ainsi que des courses à prix fixe à 5 euros. On n’est pas payé de l’heure, on n’est pas couvert, on n’a rien comme droits, aides sociales ou quoi que ce soit d’autres”.

Le but est aussi de montrer à la population que les coureurs Deliveroo et Uber Eats existent et de faire connaître l’existence du collectif auprès des autres coureurs.

■ Reportage de Daphnée Fanon et Charles Carpreau