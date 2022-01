Manifestation contre les mesures : des habitants de Laeken dénoncent le nouvel itinéraire

La manifestation de demain aboutira à l’Atomium.

Après le Cinquantenaire, lors des dernières marches, c’est désormais à l’Atomium que la manifestation contre les restrictions sanitaires aboutira, ce dimanche. Un nouvel itinéraire que dénoncent plusieurs comités de quartier, ainsi que l’association Laeken.Brussels.

“Nous avons communiqué notre mécontentement au bourgmestre de Bruxelles et à la police quant au choix de l’itinéraire de la manifestation de ce dimanche“, nous indiquent l’association laekenoise et les comités de quartier “Laeken MarieChristine/Reine/Stéphanie”, “Prince Léopold”, “Triangle Houba-Sobiesk-Heysel” et “Donderberg”.

“Quels dispositifs de protection ?“

Dans un courrier adressé au bourgmestre, Philippe Close (PS), à la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V) et à la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles, auquel notre rédaction a eu accès, les riverains dénoncent la déviation de la manifestation à Laeken : “de mémoire, nous ne connaissons pas de manifestations qui ont déjà eu lieu sur l’itinéraire prévu. Est-ce que la ville a l’intention de tester un nouvel itinéraire ? Quel est l’intérêt d’envoyer des manifestants à Laeken,” s’interrogent les signataires, “les quartiers dans le Nord de Bruxelles et à Laeken ne sont pas moins denses que dans le centre historique [et] il n’y a aucun pouvoir décisionnel à l’Atomium, ni à Laeken“.

Les habitants des quartiers traversés s’interrogent donc, ce samedi, si des “dispositifs [seront] prévus par la police pour protéger les quartiers et nos maisons ?“. Et auraient préféré, au trajet choisi, un itinéraire passant par l’Avenue du Parc Royal, l’Avenue de Madrid et l’Avenue de l’Atomium, “plus fluides et larges et moins peuplées“, estiment-ils.

ArBr – Photo : Belga (archives)