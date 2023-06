Make Europe Blue : une plateforme qui rassemble tous les amoureux de l’océan

Ce lundi 5 juin, c’est la journée mondiale de l’environnement. L’occasion de rappeler les enjeux climatiques, qui sont au cœur de tous les débats. Le projet Make Europe Blue, lancé en 2020 par la Commission Européenne oeuvre pour les océans. Nathalie Van Isacker, membre de Seascape Belgium, était l’invitée du 12h30.

Alors qu’il s’agit d’une initiative européenne, cette association a pour objectif de rassembler toutes les personnes qui s’intéressent aux océans, et de les faire travailler ensemble.

Elle est composée de trois communautés. La première est la plateforme E U 4 Ocean, composée de chercheurs, associations, ONG etc afin de partager les expériences de chacun. Ensuite, il y a le forum des jeunes, qui concerne les 16-30 ans passionnés par l’océan, qui souhaitent développer des projets autour de cette thématique. Pour finir, on retrouve les écoles bleues européennes, qui développent des projets locaux pour éduquer sur ce qu’est l’océan et ses enjeux.

Les trois communautés travaillent ensemble et pour les rejoindre, il suffit de répondre à différents appels à projets diffusés à travers l’Europe, envoyer un projet et recevoir une certification.

L’association compte aujourd’hui 150 membres sur la plateforme, 230 écoles partenaires et 315 jeunes.

Les awards

Différents prix ont été remis il y a quelques semaines. Le premier est pour un projet de réduction des prises accidentelles d’espèces protégées en Méditerrannée. Le second a été attribué à SOS from the Blue Planet, qui vise à inclure des jeunes défavorisés du Sud de l’Italie dans ces problématiques-là.

Tout le monde peut avoir accès à la plateforme et participer. Nathalie Van Isacker en profite pour lancer un appel aux jeunes Bruxellois à rejoindre l’association.

Une rencontre est organisée lors de la journée mondiale de l’océan, le 8 juin à la galerie C.E.C à Ixelles.

■ Interview de Nathalie Van Isacker, membre de Seascape Belgium au micro de Vanessa Lhuillier et Fanny Rochez