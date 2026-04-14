Mabru, “frigo de Bruxelles”, au cœur d’une visite de Boris Dilliès et Laurent Hublet

Au cours de la visite, Boris Dilliès a salué “ce Bruxelles qui se lève tôt” et a décrit Mabru comme “le frigo de Bruxelles“. Selon lui, le site constitue un maillon essentiel de l’économie bruxelloise et, sans lui, “on aurait un vrai problème d’alimentation sur l’ensemble de la région bruxelloise“. Le ministre-président a aussi insisté sur l’écosystème qui s’y déploie, entre indépendants, petites et grandes entreprises, ainsi que sur les évolutions observées sur le site à chacune de ses visites.

Laurent Hublet a, lui, insisté sur le caractère “stratégique” du marché matinal pour “le fonctionnement de la ville” et pour la résilience de Bruxelles. Le ministre de l’Economie a rappelé que l’essentiel des produits frais vendus dans les magasins bruxellois y transite. Il s’est dit impressionné par la taille des bâtiments visités, évoquant un site “gigantesque“, et a souligné l’esprit entrepreneurial rencontré sur place, avec plusieurs entreprises familiales qui ont démarré modestement avant de grandir depuis Bruxelles.

Mabru rassemble plus de 120 entreprises et 700 emplois, dont une part significative d’emplois infra-qualifiés. L’ASBL fait aussi état de près de 20.000 tonnes de marchandises échangées chaque semaine. C’est une plateforme logistique reliant producteurs, grossistes et détaillants, qui revêt une importance stratégique dans la sécurité de l’approvisionnement alimentaire régional en cas de crise sanitaire, logistique ou énergétique.

► Hors cadre | Mabru, le ventre de Bruxelles

Pour Laurent Hublet, Mabru est aujourd’hui un acteur “rempli“, qui “a besoin de s’étendre“. Il a estimé que Bruxelles devait continuer à faire grandir ce type d’infrastructure liée à la logistique et à l’activité économique, dans une ville qui doit, selon lui, rester capable de créer de l’emploi.

La visite était guidée par le directeur général Laurent Nys, récemment élu à la tête de l’association européenne des marchés de gros, et par le président de l’ASBL Sevket Temiz. Laurent Nys a profité de la venue des deux ministres pour glisser qu’il espérait voir Mabru bien pris en compte dans le projet de zone franche annoncé au Port de Bruxelles, afin d’éviter une concurrence trop forte pour le marché matinal.

Le nouveau gouvernement bruxellois prévoit en effet de créer une zone franche au Port de Bruxelles et sur le site d’Audi Forest pour stimuler l’économie.

Belga