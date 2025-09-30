Lutte contre le trafic de drogue : les transactions immédiates explosent à Bruxelles

Cela s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue.

Près d’un quart des propositions de transactions immédiates (PTI) adressées en Belgique (24,5%) se concentrent sur la Région bruxelloise, communique mardi le SPF Justice. Cette part n’était que de 0,1% en 2024 et de 1,7% en 2023. Cela s’explique par la décision du parquet de Bruxelles d’intensifier cette année la lutte contre le trafic de stupéfiants, notamment en adressant des PTI aux détenteurs de produits illicites.

Le système des propositions de transactions immédiates a été mis en place en 2022. Il permet aux policiers de sanctionner certaines infractions directement sur place, comme la détention de stupéfiants, le port d’armes interdites ou le vol à l’étalage.

Selon les statistiques du SPF Justice, pour la période janvier 2024 à juin 2025, la drogue reste le principal terrain d’application du mécanisme, avec environ 85% des PTI au niveau national. Près de 9 sur 10 sont intégralement payées, pour des montants allant majoritairement de 50 à 150 euros. Le cannabis reste la substance la plus souvent repérée, mais sa part recule par rapport à d’autres drogues comme l’amphétamine.

Par rapport à l’ensemble du pays, Bruxelles représente 28% des PTI concernant les stupéfiants, souligne le SPF Justice.

Par ailleurs, la proportion de PTI pour port d’armes interdites a grimpé de 76% en 2022 à 86% en 2025 à l’échelle nationale. Les propositions pour vol à l’étalage se maintiennent à un niveau constant, mais 84% des contrevenants s’acquittent désormais de leur sanction, contre 64% il y a trois ans.

Le parquet de Bruxelles indique par ailleurs durcir encore sa politique criminelle en matière de PTI dès le 1er décembre. “Nous n’oublions pas les toxicomanes en situation de détresse et nous espérons recevoir les moyens humains pour permettre la mise en place de la chambre des assuétudes“, a ajouté le procureur du roi de Bruxelles, Julien Moinil.

Belga