L’Université libre de Bruxelles lance les “Assemblées libres” pour réfléchir à son futur

Ces dernières années, l’ULB a vu son nombre d’étudiants augmenter. L’établissement estime que les pressions politiques, le sous-financement et les transformations technologiques ont fragilisé les infrastructures et les équipes de l’université. C’est dans ce contexte que l’établissement a décidé de lancer les “Assemblées libres”, un projet communautaire pour penser collectivement à l’avenir de l’ULB afin de préserver et renforcer l’identité de l’université.

Pendant plusieurs semaines, l’université bruxelloise se donne le temps pour une réflexion collective sur les conditions d’étude et de travail, les innovations pédagogiques et scientifiques, l’inclusion et le bien-être, les évaluations et examens et l’articulation entre exigence académique, inclusion et bien-être. “L’ULB va redevenir, un lieu de création, d’imagination et un formidable laboratoire collectif”, explique la rectrice Annemie Schaus. “Quand on est à bout de souffle, rien ne sert de courir : il faut s’arrêter, réfléchir ensemble, et réinventer le présent et l’avenir.”

Les Assemblées libres invitent la communauté universitaire à penser et à agir le futur de l’université. L’ULB a collaboré avec plusieurs partenaires, Dreamocracy, Dedicated et le G1000, afin de mettre ce projet en place et de s’assurer de la cohérence de celui-ci.

