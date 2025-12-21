L’Union s’impose face à Zulte Waregem et conforte sa place de leader

L’Union Saint-Gilloise s’est imposée 2-0 contre Zulte-Waregem samedi lors de la 19e journée de Jupiler Pro League. Les champions en titre confortent leur place en tête du classement.

Après un début de match difficile où Zulte Waregem a eu la possession du ballon et l’initiative offensive, l’Union a su progressivement rentrer dans son match. Les Saint-Gillois ont mis à profit leur premier moment fort pour ouvrir la marque, Promise David reprenant de la tête un centre parfait d’Anouar Ait El Hajd (36e, 1-0). Un score bien payé à la pause, mais les promus n’ont rien cadré.

En seconde période, les hommes de David Hubert ont pensé doubler la mise peu avant l’heure de jeu, Anan Khalaili plaçant sa tête sur corner, mais l’Israélien était signalé hors-jeu (56e). Zulte a tenté de pousser pour revenir, mais toujours sans parvenir à cadrer ses frappes. À l’inverse de Khalaili qui, après un beau travail d’Ousseynou Niang sur le côté gauche, a conclu et mis l’Union sur orbite (75e, 2-0). Dans les dernières minutes, Serxho Ujka a vu sa frappe s’écraser sur la latte et ressortir (86e), ce qui a été l’occasion la plus franche de Zulte sur l’ensemble de la partie.

Avec ce succès, l’Union Saint-Gilloise sécurise sa place en tête du championnat avec 41 points, soit six de plus que le Club Bruges qui compte un match de moins. Les Brugeois reçoivent La Gantoise dimanche (13h30) dans un duel électrique.

Belga – Photo : Belga Image