L’Union s’impose à Zulte et continu son parcours en tête du championnat

Grâce à Dante Vanzeir (19e) et Christian Burgess (39e), l’Union Saint-Gilloise s’est imposée 0-2 à Zulte Waregem. Après 19 journées, le club bruxellois reste leader avec 43 points.

Francky Dury a opté pour un duo d’attaque Jelle Vossen-Zinho Gano avec Jean-Luc Dompé en soutien. A l’Union, Bart Nieuwkoop était de retour après sa suspension et Ismael Kandouss a remplacé le suspendu Siebe Van der Heyden. Les Bruxellois se sont portés rapidement dans les parages de Sammy Bossut mais le gardien waregemois a bloqué un tir de Deniz Undav (5e) avant de gagner son duel avec Kaoru Mitoma (15e). Par contre, sur une passe en retrait manquée d’Alessandro Ciranni, Undav a récupéré le ballon et l’a cédé à Vanzeir, qui s’y est repris à deux fois pour inscire son onzième but (19e, 0-1). Intraitables au milieu du jeu, les Unionistes ont noté, entre autres, une volée de Teddy Teuma (24e) et une tête de Vanzeir (33e) avant de doubler l’écart par Burgess sur corner (39e, 0-2).

En seconde période, les Unionistes se sont promenés dans le camp adverse mais après des alertes d’Undav (47e) et de Loïc Lapoussin (49e), ils ont commencé à gérer leur avance. Waregem a alors retrouvé plus d’allant et aurait pu se relancer par Alieu Fadera (62e), Gano (65e) et Vossen (73e). Du coup, Zulte reste 17e et avant-dernier (17 points).

Belga