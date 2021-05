L’Union Saint-Gilloise reçoit le”Football & Community Award”

L’Union Saint-Gilloise, championne de 1B, a reçu le “Football & Community Award” pour son engagement communautaire, a annoncé mardi la Pro League. “En tant que club de 1B, il n’est pas toujours évident d’investir dans ce domaine, c’est donc une reconnaissance importante”, a réagi le CEO Philippe Bormans.

L’Union s’est illustrée non seulement sur le terrain la saison dernière, mais aussi en dehors. Le club bruxellois a ainsi remporté un deuxième prix. Le “Football & Community Award” est décerné par un jury de travailleurs sociaux au club ayant le projet social le plus solide. Parmi les huit clubs 1B, l’engagement social de l’Union a été distingué. Avec l’Union Foundation, les clubs bruxellois ont organisé deux collectes de sang dans le mythique parc Duden, en collaboration avec les supporters et la Croix-Rouge. Cela a permis d’obtenir plus de 150 poches de sang supplémentaires. L’Union a également été le premier club de 1B à devenir membre du réseau européen de football pour le développement (EFDN) afin de développer le pouvoir de cohésion du football au niveau européen.

L’action sociale de l’Union est particulièrement appréciée en période de corona. Certains projets ont dû être mis en attente en conséquence. “Ce n’était vraiment pas une saison facile pour organiser des événements, compte tenu des mesures sanitaires“, reconnaît Alain Eliasy, de l’Union Foundation. “Néanmoins, nous avons réussi à mettre en place plusieurs projets et à progresser avec la Fondation. Toutefois, cela n’aurait jamais été possible sans nos nombreux partenaires, bénévoles et sympathisants qui font toujours leur part.” Pour le CEO du club Philippe Bormans, ce prix est une belle reconnaissance des efforts consentis ces dernières années. “Nous essayons de nous concentrer sur des projets sociaux qui impliquent nos supporters. Notre groupe cible est aussi large que possible, mais nous nous concentrons principalement sur les problèmes à Bruxelles et dans ses environs. C’est parfois un peu moins évident en 1B, alors j’espère que ce trophée encouragera également d’autres clubs à suivre la même voie.” Le lauréat du ‘Football & Community Award’ en 1A sera annoncé mercredi.

Belga, Photo : Belga