L’Union Saint-Gilloise récolte 4.600 euros pour les victimes des inondations

La semaine dernière, le club bruxellois a décidé de mettre aux enchères les maillots signés et portés par les joueurs lors du match de la première journée de championnat contre Anderlecht, pour venir en aide aux personnes sinistrées par les inondations en Wallonie.

Lors de ce match, les Mauves s’étaient d’ailleurs inclinés contre les petits nouveaux en Division 1A (1-3).

Au total, ce n’est pas moins de 4.600 euros qui ont été récoltés suite à cette vente aux enchères. La somme sera versée aux victimes des inondations qui ont touché la Wallonie il y a trois semaines.

“Tout le monde a été choqué par ces inondations au sud du pays. C’est pour ça qu’avec notre Fondation, on a organisé la collecte qui aura rapporté 4.600 euros. Cet argent a été intégralement envoyé à la Pro League qui rajoutera ça aux autres actions des clubs. Nous espérons que ça aidera les personnes touchées et leur permettra d’avoir les premières nécessités”, a indiqué Alain Eliasy d’Union Foundation.

Le Standard avait lui aussi annoncé la mise aux enchères des maillots portés par ses joueurs contre Genk.

L’Union précise encore sur son site internet, qu’en plus de cette action, “plusieurs membres de notre groupe de supporters Union Bhoys ont organisé des collectes et se sont rendus dans la région verviétoise pour soutenir et aider les personnes touchées en nettoyant et reconstruisant ce qui était primordial. La famille Unioniste les remercie pour leur dévouement et leur aide”.

Le club invite enfin tous ceux qui le souhaitent à soutenir les personnes sinistrées ou à faire des dons en envoyant un mail à eliasy@rusg.be

A.V. – Photo: Belga