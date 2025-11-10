L’Union saint-gilloise n’arrive pas à s’imposer face à Malines (1-1)

Les Bruxellois restent en tête avec 33 points, quatre de plus que les Brugeois, 2e, et 12 de plus que Malines, 6e.

Dans une première mi-temps pauvre en jeu, Lion Lauberbach s’est tout de même retrouvé idéalement placé après 23 minutes mais a vu sa reprise contrée par Kevin Mac Allister. Dans la foulée, Kevin Rodriguez a été lancé seul face à Nacho Miras. Le gardien malinois a cependant bien tendu sa jambe pour arrêter le tir de l’attaquant bruxellois, excentré (26e).

À l’heure de jeu, Promise David, qui venait de sortir du banc, s’est bien retourné dans la surface, butant encore sur Miras (61e). L’Union a poursuivi ses efforts avec une combinaison dans le rectangle adverse, la reprise de David manquant cette fois le cadre (73e).

Malines s’est également montré dangereux, avec un poteau touché par Fredrik Hammar (82e), mais l’Union a finalement pris le dessus à six minutes du terme: les Bruxellois ont avancé en passes rapides en profitant d’une désorganisation adverse et Raul Florucz s’est retrouvé en position idéale à l’entrée de la surface. L’Autrichien a alors emmené le ballon et a marqué du pied gauche son 6e but de la saison.

Dans le temps additionnel, l’Union a échoué à tenir le résultat, concédant un pénalty en raison d’une faute de main de Kamiel Van De Perre. Le Néerlandais Myron van Brederode n’a pas tremblé face à son compatriote Kjell Scherpen et a remis les deux équipes à égalité (90e+3, 1-1).