L’Union Saint-Gilloise fait une entrée fracassante en Ligue des Champions: le PSV Eindhoven battu 1-3 à domicile

L’Union Saint-Gilloise a battu le PSV Eindhoven 1-3, mardi à Eindhoven, pour son premier match de phase de ligue en Ligue des Champions de football.

Pour son entrée dans la compétition, l’Union Saint-Gilloise se déplaçait au PSV Eindhoven, huitième-de-finaliste l’an dernier. Avec le retour du capitaine Christian Burgess dans l’axe de la défense, les Saint-Gillois ont récupéré de l’expérience.

À domicile, le PSV s’est forgé la première occasion, mais Ismael Saibari a vu son tir passé de justesse à côté (6e). Dans la foulée de cette grosse possibilité, l’Union a hérité d’un penalty, Burgess poussant Pepi à la faute. Promise David n’a pas manqué l’occasion de mettre les Unionistes aux commandes (9e, 0-1). Le PSV n’est pas passé loin d’égaliser, mais la frappe de Ruben van Bommel a été repoussée par la latte (16e). Relativement équilibrée, la rencontre a tourné une nouvelle fois en faveur du club bruxellois, Anouar Aït El Hadj profitant d’une perte de balle pour s’engouffrer dans l’axe déserté de la défense néerlandais avant d’ajuster Matej Kovar et faire 0-2 (39e).

Après la pause, Kevin Rodriguez a obtenu une nouvelle occasion, sans toutefois la convertir (48e). C’est ensuite Saibari qui a raté une grosse occasion et n’a pas permis de relancer le PSV (55e). Une occasion ratée qui a semblé couper les jambes des locaux, assommés ensuite par un troisième but unioniste, Kevin Mac Allister surgissant sur corner pour prolonger un ballon dévié par Rodriguez (0-3, 81e). Van Bommel a réduit la marque dans la dernière minute du temps réglementaire (90e, 1-3).

Ce premier succès permet à l’Union Saint-Gilloise de démarrer parfaitement sa phase de ligue. Les Bruxellois rencontreront Newcastle lors du prochain match, le mercredi 1er octobre à 18h45.

Belga – Photo : Belga Image