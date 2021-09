L’Union Saint-Gilloise crée une nouvelle équipe de football… en marchant !

Pour le plus grand plaisir des Seniors.

Connaissez-vous le football en marchant ? Il s’agit d’un sport d’équipe inspiré du football, mais où les joueurs ont l’interdiction de courir. Si un joueur court, il est éliminé. Aucune condition physique particulière n’est donc requise pour cette pratique. Né au Royaume-Uni, l’objectif est d’inviter les Seniors à pratiquer un sport d’équipe populaire qu’ils doivent généralement se contenter de suivre au stade ou devant l’écran.

“Une faim de ballon enfin satisfaite à 68, 77 ou 94 ans“

Cet été, le service Seniors de la commune de Forest et l’Union Fondation ont eu l’idée d’inviter les personnes âgées de plus de 55 ans à s’essayer à la pratique. Une équipe mixte et très motivée s’est déjà formée autour du coach Wouter Blockx, et des entraînements hebdomadaires ont lieu depuis quelques semaines.

“C’est un vrai plaisir pour moi d’entraîner cette nouvelle équipe chaque semaine ! Les visages sont rayonnants et la joie de jouer est réelle. Je sens une ‘faim de ballon’ qui est enfin satisfaite, à 68, 77 ou 94 ans“, se réjouit le coach de l’Union Fondation dans un communiqué.

“À côté des bénéfices évidents pour la santé, c’est aussi une belle occasion pour les Seniors de créer des liens et de faire de nouvelles rencontres. Et puis, c’est une véritable fierté pour nos joueuses et nos joueurs de porter les couleurs de l’Union Saint-Gilloise”, ajoute Mariam El Hamidine, échevine des Seniors et bourgmestre de Forest faisant fonction.

► À lire aussi | Union Saint-Gilloise : des tags se multiplient autour du stade Marien (REPORTAGE)

Un mini tournoi annoncé

La commune de Forest et l’Union Fondation donnent rendez-vous le 9 septembre prochain pour un mini tournoi qui verra s’affronter l’équipe des Seniors de l’Union aux équipes professionnelles SV Zulte Waregem et OHL Louvain au Complexe sportif du Bempt (Boulevard de la 2e Armée Britannique, 600 à 1190 Forest). “Une belle opportunité de faire découvrir ce sport et de donner envie aux spectateurs et spectatrices de se lancer dans l’aventure“.

V.d.T. – Photo : Commune de Forest