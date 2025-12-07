L’Union Saint-Gilloise accrochée à domicile par La Gantoise

L’Union Saint-Gilloise a été accrochée à domicile contre La Gantoise (1-1) la 17e journée de Jupiler Pro League samedi. Les Unionistes restent en tête avec 37 points et pourraient voir le Club Bruges, qui se rend à Saint-Trond à 20h45, revenir à deux unités. Les Gantois sont 8es avec 23 points.

Le début de match est à mettre à l’actif des Gantois qui n’ont eu besoin que de quatre minutes pour ouvrir le score. Après une mauvaise relance de la défense unioniste, Omri Gandelman a vu sa frappe repoussée par Kjell Scherpen mais Matisse Samoise a bien suivi pour pousser le cuir au fond (4e, 0-1).

Groggys, les champions de Belgique sont rentrés petit à petit dans la rencontre. Raul Florucz a d’ailleurs cru inscrire le but égalisateur mais l’attaquant autrichien était en position de hors-jeu (38e). L’Union a accentué sa pression sur la défense gantoise et Davy Roef a dû intervenir devant Ross Sykes (41e).

Les Saint-Gillois ont poursuivi sur leur lancée en seconde période et Florucz a eu une opportunité d’égaliser mais n’est pas parvenu à marquer après avoir effacé Roef (46e). Acculés dans leur partie de terrain, les Buffalos ont failli doubler la mise mais Scherpen est intervenu sur un coup franc d’Abdelkahar Kadri (61e).

L’Union a repris sa domination et Roef a empêché Sykes (71e) et Promise David (75e) d’égaliser. Le but unioniste est finalement venu des pieds de Kevin Mac Allister, opportuniste après un ballon mal dégagé par la défense gantoise (77e, 1-1). Les joueurs de David Hubert ont continué à presser mais sans succès et doivent se contenter d’un partage.

Belga