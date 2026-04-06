Lundi de Pâques : au BIFF les enfants font leur chasse aux yeux

Pas d’œufs cette année au village du BIFF, mais des yeux.

Des dizaines d’enfants ont couru à travers le site du Brussels International Fantastic Film Festival pour dénicher des bonbons en forme d’yeux — et, dans chaque sachet, un ticket pour une séance.

Une toute première chasse de Pâques, 100% dans l’esprit du festival, organisée dans le cadre de la journée à programmation enfants qui a lieu chaque année. “Le fantastique, ce n’est pas que de l’horreur”, rappelle, organisateur du festival. Dessins animés, contes, surréalisme : l’activité visait aussi à casser les a priori sur le genre.

Pour les parents, l’occasion de partager un imaginaire commun avec leurs enfants — et de garder, le temps d’une chasse, leur propre part de rêve intacte.

■ Reportage de Alice Dulczewski et Néo Fasquel