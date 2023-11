L’ULB et la VUB célèbrent la Saint-V sur le thème de la santé mentale des étudiants

Comme chaque année, l’Université Libre de Bruxelles (ULB) et la Vrije Universiteit Brussel ( VUB ) célèbreront les jeudi 16 et lundi 20 novembre leur fondateur, Théodore Verhaegen, à l’occasion de la Saint-Verhaegen, ou Saint-V.

À cette occasion, des commémorations et festivités diverses sont prévues durant ces deux journées lors desquelles un thème sera mis en lumière : “La santé mentale des étudiantes et étudiants”.

Au programme du jeudi 16 novembre : une lecture de textes par les universitaires populaires du théâtre et une visite guidée du parcours historique de la Saint-V seront organisés, avant une marche aux flambeaux. Le cortège s’arrêtera à la statue “De Stap” au campus de la VUB, où des fûts de l’adelphité (fraternité et sororité) et de la solidarité seront offerts par l’Union des anciens étudiants. Le lundi 20 novembres, place aux commémorations officielles pour célébrer les personnalités qui ont contribué à construire l’identité des deux universités. S’en suivra le traditionnel rassemblement des étudiants sur la place du Grand Sablon. Puis, un cortège prendra en fin d’après-midi la direction de la Bourse au son des chants des universités.

Comme chaque année, les associations des cercles étudiants de l’ULB et de la VUB ont choisi un thème pour la Saint-V. La santé mentale des étudiantes et étudiants sera cette fois mis en lumière, sous le slogan : “Accrochez-vous, c’est bien – Ons financieren is beter !”. “Il s’agit d’enjeux peu abordés et aux conséquences sous-estimées”, justifient les associations.

Les profits de la quête sociale iront à la Ligue bruxelloise pour la santé mentale. La Saint-V est inscrite depuis 2019 au patrimoine culturel immatériel de la Région bruxelloise et rassemble chaque année près de 7.000 personnes venues de la capitale ou d’ailleurs.

Belga