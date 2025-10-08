Passer la navigation
L’UCM va lancer une enquête pour cibler les besoins précis des employeurs bruxellois

 

L’UCM compte lancer une vaste enquête auprès des employeurs bruxellois pour “préciser et comprendre les besoins précis des entreprises bruxelloises pour mieux orienter et cibler les politiques de l’emploi“, explique ce mercredi matin Pierre-Frédéric Nyst son président. “On peut aller très loin dans des zones géographiques pour orienter l’offre“, ajoute-t-il.

C’est vraiment une demande des employeurs (…) nous sommes en contact avec Actiris pour mettre cela en place“. Selon lui, les entreprises sont prête à engager prochainement.

Rédaction, avec interview de Fabrice Grosfilley

 

08 octobre 2025 - 09h19
Modifié le 08 octobre 2025 - 09h19
 

