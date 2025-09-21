Lotto Super League : Anderlecht s’impose largement contre Genk

Luna Vanzeir (4e), Mickaëlla Cardia (10e et 24e), Amélie Delabre (13e), Rimante Jonusaite (54e) et Vigdis Lilja Kristjansdottir (82e) ont marqué pour le RSCA Women.

Anderlecht s’est largement imposé 6-0 contre Genk, samedi lors de la troisième journée de la Lotto Super League, le championnat de Belgique féminin de football. Les Anderlechtoises prennent ainsi seules la tête du classement.

Le Standard et le Club YLA se sont quittés sur un nul vierge. Zulte Waregem a dominé Westerlo 4-1. Léna Hubaut (14e et 60e), Daisy Baudewijns (25e) et Melanie Gerrits (80e) ont marqué pour l’équipe locale, Imani Prez (87e) a réduit l’écart. Dimanche, la Gantoise et Oud-Heverlee Louvain clôtureront la journée à 15h00. Au classement, Anderlecht est seul en tête avec 6 points, tout en ayant joué un match de moins. Le Club, le Standard et Zulte Waregem suivent avec 5 points en trois matchs. La Gantoise (3 points, 2 matchs) est cinquième, devant OHL (1 point, 1 match) et Genk (1 point, 3 matchs). La lanterne rouge Westerlo n’a pas encore pris le moindre point. Le football féminin belge a connu une belle semaine sur la scène européenne. Champion de Belgique, OHL s’est qualifié pour la phase de ligue de la Ligue des Champions. Anderlecht s’est de son côté hissé au second tour préliminaire de la nouvelle Women’s Europa Cup.

Belga