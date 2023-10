L’ordre de quitter le territoire au cœur du débat en commission: Bernard Clerfayt demande la démission de Nicole de Moor

Bernard Clerfayt, le bourgmestre empêché de Schaerbeek, s’est étonné de ne jamais avoir été mis au courant, via l’office des étrangers, du profil de l’assaillant. Il appelait à la démission de Nicole de Moor. La question s’est invitée en commission à la Chambre.

La salle de Commissions était pleine à craquer ce mercredi. Quatre ministres sont présents, dont le Premier, pour répondre aux nombreuses questions après l’attaque. Comment Abdesalem Lassoued a-t-il pu passer sous les radars, après un refus de sa demande d’asile en 2020 ?

Si l’homme n’est inscrit nulle part, la police de Schaerbeek sait qu’il est sur son territoire. En 2022, elle contacte l’office des étrangers et sa radicalisation est évoquée. Nicole de Moor l’explique devant la commission : “Le 18 mai 2022 l’office des étrangers a reçu une demande de la zone de police locale Bruxelles-Nord dans le cadre d’une radicalisation éventuelle de l’intéressé. La police a demandé un résumé de l’historique du dossier. L’office des étrangers, le jour même, a répondu à la police“.

L’office des étrangers sait que l’homme utilise différentes identités, il avertit l’OCAM qui n’a pas d’informations pertinentes sur sa dangerosité. L’opposition fulmine : “Monsieur Van Quickenborne, son radar n’était pas allumé. Madame Verlinden, son radar n’était pas allumé non plus. Mais le radar de l’office des étrangers tournait à 100km/h“, réagit Theo Francken (N-VA).

Bernard Clerfayt demande la démission de Nicole de Moor

À Schaerbeek aussi, on fulmine. Malgré le potentiel de radicalisation et un ordre de quitter le territoire, l’homme continue à vivre dans la commune. Le bourgmestre Bernard Clerfayt demande la démission de Nicole de Moor : “L’office des étrangers, dans la procédure, ne prévoit de continuer à gérer ces populations migrantes qui n’ont plus de statut en Belgique. On ne sait plus les gérer et prévoir les politiques d’éloignement qu’il faut faire pour les personnes qui, malgré les procédures légales, n’ont pas eu accès au territoire“, regrette-t-il.

Ce mercredi après-midi, en commission, aucune démission n’est évoquée. Les ministres font plutôt diversion. Ils plaident plutôt pour bien mettre en place le retour des illégaux dans leurs pays d’origine. “De nombreux pays sont exactement dans la même situation, ont les mêmes problèmes. Récemment, le Premier ministre néerlandais s’est exprimé en la matière avec le Danemark. Nous placerons cela à l’ordre du jour du Conseil européen. La commissaire von der Leyen a fait savoir qu’elle y travaillera concrètement“, a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo.

La Secrétaire d’État promet aussi un suivi personnel de tous les gens concernés. Aujourd’hui, 20% des ordres de quitter le territoire sont réellement mis en œuvre en Belgique.

■ Reportage de Thomas Dufrane, Anna Lawan et Stéphanie Mira