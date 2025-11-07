L’opposition visite la prison de Saint-Gilles lors des Journées nationales de la Prison

Des membres des partis de l’opposition fédérale (PS, Groen, Ecolo, PVDA-PTB et DéFI) ont visité la prison de Saint-Gilles vendredi, dans le cadre des Journées nationales de la Prison.

L’évènement, qui se déroule du 13 au 23 novembre, vise à sensibiliser les citoyens à la situation dans les institutions pénitentiaires en Belgique. Les organisations Genepi Belgium et 9m2, qui œuvrent pour l’amélioration des conditions de vie en détention, se trouvaient à l’initiative de cette visite.

La prison de Saint-Gilles aurait dû fermer ses portes en 2022, mais est toujours en activité en raison de la surpopulation carcérale à laquelle fait face la Belgique. Les conditions de vie y sont cependant déplorables et de nombreux détenus dorment à même le sol faute de lits et d’espace suffisant.

La prison a notamment fait l’objet de critiques en raison d’une épidémie de gale, d’une invasion de rats et d’une accumulation excessive de fientes de pigeons le long des fenêtres des cellules, présentant des risques pour la santé des détenus.

À l’issue de la visite et des discussions avec les détenus, la députée écologiste Rajae Maouane a affirmé avoir ressenti des “sentiments mitigés”. “Les investissements dans les prisons sont insuffisants. Les conditions de détention sont loin de répondre aux standards humanitaires”, a-t-elle déploré. “Certains détenus ne bénéficient d’aucun soin de santé. C’est vraiment un problème majeur. Nous devons continuer à aborder la problématique de la surpopulation carcérale au Parlement.”

Le parlementaire François De Smet (DéFI) a quant à lui témoigné d’une “visite dans une prison qui aurait dû fermer ses portes depuis longtemps”. Les membres de l’opposition ont en outre regretté qu’aucun parti de la majorité n’ait répondu à l’invitation des ASBL.

