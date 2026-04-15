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Longue file à Jette devant le guichet parking.brussels: que s’est-il passé? “Je suis arrivée à 13h30 et repartie à 15h”

Une longue file devant le guichet de parking.brussels ce lundi à Jette serait due à un problème informatique avec un logiciel en phase de test dans la commune.

La frustration était vive ce lundi après-midi dans la rue Léon Theodor de Jette. Une longue file s’est formée pour pouvoir s’adresser au guichet de parking.brussels.

Une habitante exprimait le soir même sa colère sur Facebook : “Marre, mais marre de parking.brussels ! Voilà quand on arrive 30 minutes avant l’ouverture… Je signale qu’ils ouvrent de 14h à 16h30 et mettent les gens dehors à 15h45 pour ne pas être débordés! Je suis arrivée à 13h30 et repartie à 15h… juste à temps pour ne pas avoir une amende avec le disque.

Que s’est-il passé ? Il s’avère, d’après les explications du porte-parole de l’agence de stationnement Pierre Vassart, que cet incident est lié à un problème informatique : “C‘est un problème extrêmement ponctuel et qui ne concerne que Jette“, assure-t-il.

En temps normal, les visites aux guichets de parking.brussels sont en baisse et concernent, dans 89 % des cas, l’achat ou le renouvellement de carte de riverain. L’antenne de Jette, qui est ouverte deux après-midi par semaine (le lundi de 14h à 16h30 et le mardi de 14h à 18h30), a vu une affluence exceptionnelle ces dernières semaines : “On est passés de 296 visiteurs en février à 721 en mars“.

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Ce nombre est, vraisemblablement, lié à un nouvel outil qui n’est pas encore au point : “Nous sommes en train de mettre en place un nouveau logiciel pour l’achat et le renouvellement des cartes de riverains. Il est en phase de test à Jette, mais il y a eu un problème informatique“, nous explique-t-il. C’est la raison pour laquelle de nombreux utilisateurs ont décidé de se déplacer au guichet. Le personnel s’est retrouvé débordé. “Conséquence : ça a traîné“, admet Pierre Vassart.

Un deuxième facteur peut expliquer l’affluence soudaine aux guichets : l’extension de la zone verte dans la majorité du nord-ouest de Bruxelles. “On pense que ça a entraîné une hausse de demandes de carte de riverain“, nous dit-il.

Ce mardi, parking.brussels a envoyé deux personnes en renfort. “Il n’y a plus eu de problème de queue“, affirme le porte-parole. “On essaie de trouver la raison du problème pour le résoudre. En attendant, on va envoyer des personnes en renfort“.

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La rédaction – Photo : Facebook – Jette, notre village

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