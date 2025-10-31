L’Office des étrangers partie civile après les violences du 14 octobre

L’Office des étrangers se constituera partie civile à la suite des violences survenues à son bâtiment du boulevard Pacheco, à Bruxelles, lors de la manifestation syndicale nationale du 14 octobre dernier.

C’est ce qu’a signalé la députée N-VA Maaike De Vreese sur base de réponses reçues vendredi par la ministre de l’Asile et de la Migration Anneleen Van Bossuyt (N-VA).

Des individus masqués avaient causé du vandalisme, lancé des menaces et intimidé du personnel de l’Office, en marge de la manifestation. Selon les témoignages des employés, les fauteurs de trouble opéraient en trois groupes : l’un désactivait les caméras, un autre agitait des fusées éclairantes vers la police et le personnel, et un troisième tentait de saccager le bâtiment.

Une plainte avec constitution de partie civile sera déposée au nom de l’État belge, représenté par la ministre Van Bossuyt. Le gouvernement examine en outre un renforcement de la sécurité du bâtiment.

Cette annonce de la N-VA survient dans la foulée de la demande, par le syndicat CGSP-ALR Bruxelles, de créer une commission d’enquête parlementaire sur les violences policières lors de récentes manifestations à Bruxelles, dont celle du 14 octobre.

Belga