Location occasionnelle : 52 % des Bruxellois veulent simplifier les règles

En effet, pour beaucoup, la location ponctuelle serait un complément de revenu face à la hausse du coût de la vie. En Belgique, le revenu médian, d’un hôte Airbnb s’élevait à 5700 euros en 2024. A Bruxelles, environ 75% des annonces sont louées moins de 120 nuits par an.

Ce débat intervient alors que l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne a émis des doutes sur la conformité du cadre bruxellois, dans l’affaire “Smartflats”, pointant des exigences jugées lourdes et un manque de clarté dans la procédure.

Airbnb appelle dès lors le prochain gouvernement bruxellois à revoir la réglementation afin de la rendre plus proportionnée et conforme au droit européen.

Rédaction