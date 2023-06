“L’incident est clos” : Alexander De Croo ne convainc pas la Chambre dans l’affaire Lahbib

La séance à la Chambre ce jeudi a été quelque peu irréelle. En raison du règlement, le sujet des motions en conclusion des interpellations de mercredi n’a pas pu être abordé car la Chambre ne s’est pas encore prononcée à ce sujet. La présidente de la Chambre, Eliane Tillieux, a veillé à ce que cette règle soit respectée, ce qui a donné un début de séance un peu étrange.

L’opposition s’est succédé à la tribune pour interroger le Premier ministre, abordant des sujets tels que la cohésion au sein du gouvernement et l’image internationale de la Belgique, évitant ainsi de mentionner le sujet central qui ne pouvait être discuté. M. De Croo a affirmé que les procédures parlementaires étaient importantes et que si le Parlement demandait des éclaircissements de la part des ministres, ceux-ci devaient les fournir. Il a également souligné que la Belgique avait d’autres priorités telles que la réforme fiscale, la réforme des pensions et les discussions avec Engie concernant la prolongation de deux réacteurs nucléaires. Le Premier ministre n’a pas mentionné le nom de la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, mais selon l’opposition, sa présence à la tête de la diplomatie belge nuit non seulement au gouvernement, mais aussi à l’image de la Belgique à l’étranger.

Certains membres de l’opposition ont demandé la démission de Mme Lahbib, affirmant qu’elle manquait de crédibilité sur la scène internationale. Les écologistes et le Parti socialiste ont également exprimé leur insatisfaction quant aux explications fournies par la ministre mercredi et ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas lui accorder leur confiance dans l’état actuel des choses. La cheffe de groupe Vooruit, Melissa Depraetere, a déclaré que l’incident n’était pas du tout clos et qu’elle attendait au moins des excuses de la part de la ministre, soulignant que les choses étaient peut-être déjà allées trop loin.