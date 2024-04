La Belgique en faveur de l’autodétermination des Palestiniens

La Belgique votera vendredi en faveur de trois résolutions relatives à la Palestine au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, a annoncé la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib.

Les deux premiers textes sont co-parrainés par la Belgique et concernent le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et le caractère illégal des colonies de peuplement israéliennes dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien.

Le troisième vise la situation des droits de l’homme dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et l’obligation de rendre des comptes et la justice. Ce projet de résolution a été voté vendredi matin par 28 voix pour, 6 contre et 13 abstentions. Les deux autres votes sont attendus dans l’après-midi.

La Belgique est membre du Conseil des droits de l’homme depuis janvier 2023, et ce pour trois ans. Les résolutions ont été négociées jusqu’à jeudi et une solution trouvée conjointement par les délégations belges et palestiniennes a permis un vote positif de membres européens du Conseil, et un co-sponsoring d’autres, indique un communiqué.

En parallèle, la cheffe de la diplomatie belge s’est concertée avec ses homologues afin de les “mobiliser” sur la question. “La Belgique attache une importance primordiale au respect du droit international. Nous dénonçons le caractère illégal des colonies israéliennes en Cisjordanie, et appelons à la protection des droits des Palestiniens qui doivent pouvoir se défendre, avoir accès à la justice, qu’elle soit nationale ou internationale”, a déclaré Hadja Lahbib. “Sur la situation catastrophique à Gaza, les résolutions réitèrent l’appel de la Belgique à la mise en place d’un cessez-le-feu immédiat, à la libération des otages et à un accès humanitaire garanti. Notre pays continuera de plaider pour des actions urgentes en ce sens”, ajoute le communiqué.

Les Palestiniens espèrent par ailleurs obtenir un vote du Conseil de sécurité des Nations Unies le 18 avril sur leur demande d’adhésion pleine et entière à l’Organisation. Ils ont relancé une requête datant de 2011, dont le succès paraît toutefois très incertain. En Belgique, le PS et Ecolo-Groen réclament une reconnaissance par la Belgique de la Palestine en tant qu’Etat. Le débat a été porté au comité ministériel restreint, mais ne sera toutefois pas abordé vendredi. Jusqu’à présent, le royaume a toujours reporté cette question à plus tard, estimant qu’une reconnaissance devait intervenir “en temps utile”. Une position répétée jeudi par le Premier ministre, Alexander De Croo, à la Chambre.

Belga – Photo: Benoit Doppagne