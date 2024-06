Lahbib et Ben Hamou prêtent serment mais sont remplacées temporairement

Le Parlement bruxellois en a terminé mercredi avec l’installation de ses députés. La ministre des Affaires Etrangères Hadja Lahbib (MR) et la secrétaire d’Etat bruxelloise du Logement, Nawal Ben Hamou (PS), excusées mardi, l’une pour cause de mission à l’étranger, et l’autre, pour raison personnelle, ont prêté serment avant de céder leur siège au moins le temps de gérer les affaires courantes.

C’est Aline Godfrin (MR) qui remplacera la première. Au PS, l’échevin ixellois démissionnaire, Yannick Picquet occupera le siège de Nawal Ben Hamou. Par ailleurs, les députés nouvellement installés ont confirmé Bertin Mampaka (MR) à la présidence de l’assemblée jusqu’à la rentrée de septembre. Ils ont également établi la composition du Bureau appelé à siéger en tout cas jusqu’à cet horizon.

Le Bureau est formé selon le système de la représentation proportionnelle des groupes linguistiques et des groupes politiques reconnus: un tiers au moins de ses membres doit appartenir au groupe linguistique néerlandais. Le MR y sera réprésenté par Anne-Charlotte d’Ursel et Vincent De Wolf; Groen, par Lotte Stoops; le PS, par Mohamed Ouriaghli et Marc-Jean Ghyssels; le PTB, par Françis Dagrin et Oliver Rittweger; la Team Fouad, par Ilyas El Omari;; la N-Va par Mathias Vanden Borre; Les Engagés par Moussa Diallo; Ecolo, par Kalvin Soiresse; DéFI par Joëlle Maison; l’Open VLD, par Martine Raets.

Le Bureau complété par les présidents des groupes politiques reconnus constituera le Bureau élargi.

Chefs de groupe

En attendant l’évolution des négociations en vue de la formation d’un gouvernement régional, les nouveaux groupes du Parlement bruxellois ont désigné, provisoirement pour plusieurs d’entre eux, pour exercer ces mandats. Plusieurs d’entre eux/elles prolongent celui reçu dans ce sens durant la législature sortante: David Leisterh (MR), Françoise De Smedt (PTB), et John Pisteys (Ecolo). Ahmed Laaouej sera le chef de groupe PS et Christophe De Beukelaer celui des Engagés, jusqu’à nouvel ordre. Jonathan de Patoul en a été chargé pour DéFI.

Dans le groupe linguistique néerlandophone, cette mission revient à Stijn Beckx (Groen); Fouad Ahidar (Team Fouad Ahidar); Cieltje Van Achter (N-VA); Pascal Smet (Vooruit); Imane Belguenani (Open VLD); et Bob De Brabandere (Vlaams Belang). Benjamin Dalle (CD&V) et Jan Busselen (PVDA), seuls élus de leurs listes sont également considérés comme chefs de groupe et membres du Bureau élargi.