L’Inami recherche 13 hôpitaux spécialisés dans la prise en charge des violences sexuelles

Actuellement, la Belgique compte dix centres qui sont spécialisés dans la prise en charge de victimes d’agressions sexuelles. L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH), qui assure jusqu’ici le financement de ces centres, va remettre cette responsabilité à l’Inami dès 2026. Ce dernier espère porter le nombre de centres à treize.

L’Inami recherche 13 hôpitaux appelés à devenir des Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles, a fait savoir mercredi l’Institut d’assurance maladie-invalidité dans un communiqué.

Les victimes qui se présentent à ce type de centre sont assurées de bénéficier directement d’une approche multidisciplinaire. “Elles peuvent le solliciter pour des soins médicaux et psychologiques, mais le centre est également en contact direct avec la police et le parquet”, explique Liesbet Stevens, directrice-adjointe de l’IEFH. “Aux côtés de soignants spécialisés, il y a un inspecteur de police auprès duquel la victime peut s’adresser pour porter plainte si elle le souhaite. Les traces de violence peuvent également déjà être recensées comme preuves.”

Le projet a débuté en 2017, s’inspirant d’initiatives similaires aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Au fil des ans, un centre a été institué par province. En confiant la gestion financière des centres à l’Inami, l’IEFH confère au projet un ancrage institutionnel et légal. “Nous continuerons cependant à jouer un rôle de coordination et à prévoir un financement pour des aspects qui ne relèvent pas des hôpitaux”, poursuit Mme Stevens.

A terme, un plus grand nombre de parquets devrait disposer d’un Centre de prise en charge des Violences sexuelles (CPVS) et on devrait ainsi moins perdre de temps dans le transfert de dossiers entre parquets. Les hôpitaux souhaitant se porter candidats pour créer un CPVS peuvent envoyer leur candidature jusqu’au 5 novembre à l’Inami.

Belga