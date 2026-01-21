Ligue des Champions : l’Union Saint-Gilloise en quête d’un exploit contre le Bayern Munich de Vincent Kompany

L’Union Saint-Gilloise devra forger un exploit sur la pelouse du Bayern Munich de Vincent Kompany ce soir (21h00) lors de la 7e et avant-dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions si elle veut rester dans la course pour une place en barrages.

Avec 6 points récoltés en six matches, l’Union peut encore rêver de terminer dans le top 24 qui lui offrirait une place en barrages. Pour ce faire, les Unionistes ne devront pas rentrer bredouille de leur déplacement à l’Allianz Arena face à l’ogre bavarois qui peut lui valider sa place dans le top 8, directement qualificatif pour les 8es de finale, en cas de victoire.

Les champions de Belgique peuvent aborder ce duel en confiance après avoir débuté la nouvelle année par une qualification pour les demi-finales de la Coupe à Dender et un succès contre Malines en championnat. “Il n’y a pas de plus grand défi que de jouer ici contre le Bayern. Mais nous sommes incroyablement motivés, vraiment déterminés à mettre le feu”, avait confié David Hubert, l’entraîneur saint-gillois, mardi en conférence de presse.

► Lire aussi | Ligue des champions : Kompany a “beaucoup de respect” pour l’Union, “ce n’est pas une équipe inoffensive”

Les Bavarois ont également démarré 2026 en trombe avec trois victoires en championnat et 16 buts marqués dont 8 contre Wolfsburg (8-1) le 11 janvier et 5 à Lepizig (1-5) samedi dernier. Pour Vincent Kompany, il s’agira aussi de retrouvailles avec l’Union contre qui il avait perdu à quatre reprises en championnat lors de son passage sur le banc d’Anderlecht.

“On ne peut comparer ces situations. C’était une autre époque. J’ai été parmi les premiers à dire qu’ils réalisaient d’excellentes performances. J’ai beaucoup de respect pour ce qu’ils font”, avait déclaré Kompany mardi en conférence de presse.

Belga