Ligue des champions : Kompany a “beaucoup de respect” pour l’Union, “ce n’est pas une équipe inoffensive”

À deux journées de la fin de cette phase de ligue, le Bayern a déjà validé son billet pour le prochain tour et son objectif est désormais une place dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les 8es de finale. “J’aimerais que nous assurions notre place dans le top 8”, a déclaré Kompany lors de la conférence de presse de mardi. “Nous en sommes proches et nous le méritons. On sous-estime un peu la difficulté de terminer parmi les huit premiers en Ligue des Champions.”

Le Bayern occupe actuellement la deuxième place et s’il termine parmi les deux premiers, il sera assuré de bénéficier de l’avantage du terrain lors des matchs retour jusqu’aux éventuelles demi-finales.

Il y a quelques années, Kompany a connu des moments difficiles contre l’Union en tant qu’entraîneur d’Anderlecht. Il a perdu quatre des cinq duels entre les deux équipes. “On ne peut comparer ces situations. C’était une autre époque. J’ai été parmi les premiers à dire qu’ils réalisaient d’excellentes performances, notamment avec des joueurs comme Deniz Undav en attaque. Ils continuent de très bien jouer et disposent de joueurs talentueux. Ce n’est certainement pas une équipe inoffensive. J’ai beaucoup de respect pour ce qu’ils font. L’Union veut dicter le jeu et s’approprier la possession du ballon en championnat. Mais ils préfèrent encore jouer les outsiders, comme en Ligue des Champions.”

Belga