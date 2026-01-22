Ligue des Champions : L’Union résiste une mi-temps puis s’incline 2-0 au Bayern Munich

En infériorité numérique pendant la dernière demi-heure, le Bayern s’est imposé 2-0 face à l’Union, lors de la 7e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions mercredi à Munich, en Allemagne. L’Union, 31e avec 6 points, est presque éliminé de la compétition.

Devant son public, le Bayern a failli marquer sur sa première occasion. Après seulement deux minutes, Luis Diaz a adressé un centre à ras de terre vers Harry Kane, mais Kjell Scherpen s’est interposé de justesse. Les hommes de David Hubert ne se sont pas laissés impressionnés par les Bavarois, et sont passés proche de prendre l’avantage à deux reprises.

Un coup-franc de Raul Florucz a rebondi dans le rectangle devant Kevin Mac Allister, qui n’est pas parvenu à reprendre le ballon pour le placer au fond du but allemand (20e). Moins de dix minutes plus tard, Promise David a bénéficié d’un excellent centre d’Anan Khalaili, mais la tête décroisée de l’attaquant canadien a été repoussée par un bon réflexe de Manuel Neuer sur sa ligne (29e).

La Bayern a dominé la possession de balle, mais n’est pas parvenu à détourner le bloc saint-gillois pour prendre l’avantage en première période.

Les hommes de Vincent Kompany ont compris qu’il fallait augmenter la cadence et ont très vite pris un avantage de deux buts après la pause. Kane a d’abord ouvert le score de la tête sur corner (52e, 1-0) avant de doubler la mise sur pénalty (55e, 2-0). L’attaquant anglais a marqué ses 6e et 7e buts de la saison en Ligue des Champions, et porté son total à 34 buts toutes compétitions confondues.

Le Bayern a terminé la rencontre à dix après l’exclusion de Kim Min-Jae (63e). Kane est passé proche d’un triplé, mais son pénalty s’est écrasé sur le poteau (80e).

Belga