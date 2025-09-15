Ligue des champions : l’Union découvre la compétition, Bruges veut s’inspirer de la saison passée

L’Union Saint-Gilloise va disputer le premier match de son histoire en Ligue des Champions mardi, à 18h45, sur la pelouse du PSV Eindhoven. Le Club Bruges débutera lui jeudi (18h45) par la réception de Monaco.

Championne de Belgique pour la première fois depuis 90 ans, l’Union n’avait pas encore eu l’occasion de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes. En 2022 et l’an passé, les Unionistes avaient été éliminés au troisième tour préliminaire, qu’ils disputaient en tant que vice-champions nationaux, et relégués en Europa League. Cette fois-ci, pas de besoin de passer par les tours préliminaires: le titre a envoyé les troupes de Sébastien Pocognoli directement en phase de ligue, leur assurant huit rencontres de prestige. La première sera donc à Eindhoven face au champion des Pays-Bas.

L’Union a même reçu l’honneur de jouer l’une des deux rencontres d’ouverture de la nouvelle Ligue des Champions, avec Athletic/Arsenal. L’Union arrive en confiance à ce rendez-vous européen, avec un statut de leader invaincu du championnat après sept journées. Le PSV a lui perdu une fois en cinq matchs et est co-leader de son championnat avec Feyenoord, qui a cependant joué un match de moins. Avec 17 buts marqués et 8 encaissés, le PSV propose souvent des matchs spectaculaires.

De son côté, le Club Bruges tentera de rééditer sa performance de la saison passée lorsqu’il était arrivé jusqu’en huitièmes de finale, éliminé par Aston Villa, après avoir fini 24e de la phase de ligue et éliminé l’Atalanta en barrages. Les Brugeois n’ont pas préparé cette échéance européenne de la meilleure manière, avec une défaite 1-0 contre la RAAL La Louvière qui les laisse à la 5e place, à 7 points de l’Union (avec un match en moins). Monaco est troisième de Ligue 1 avec un bilan de 9 sur 12.

Le format reste le même que l’an passé: après huit journées, avec quatre rencontres à domicile et quatre en déplacement, les huit premières équipes du classement accèdent directement aux huitièmes de finale. Les clubs classés entre la neuvième et la vingt-quatrième place disputeront un tour de barrage. Les autres seront éliminés. Le top 24 constituera donc l’objectif des clubs belges. L’an passé, Bruges avait terminé 24e avec 11 points. Le 25e, le Dinamo Zagreb, avait également obtenu 11 points. Cette première journée proposera quelques belles affiches. Mardi soir, après PSV/Union et Athletic/Arsenal, la soirée (21h00) se poursuivra avec Real Madrid/Marseille, Juventus/Borussia Dortmund et Tottenham/Villarreal. Le lendemain, le tenant du titre, le Paris Saint-Germain, entrera en lice contre l’Atalanta. Bayern Munich/Chelsea, Liverpool/Altlético Madrid et Ajax/Inter figurent aussi au menu. Jeudi, Kevin De Bruyne reviendra déjà à Manchester City, où son nouveau club, Naples, est attendu. Une autre affiche opposera Newcastle au FC Barcelone.

La soirée sera aussi marquée par le plus long déplacement de l’histoire de la compétition, celui qu’effectuera le Kairat Almaty au Sporting Portugal: 6.900 km séparent la ville du Kazakhstan où le nouveau venu en C1 est basé de Lisbonne.

