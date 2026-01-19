Ligue des Champions : l’Union, au Bayern, et Bruges, au Kazakhstan, pour entretenir des espoirs de qualification

L’Union Saint-Gilloise et le Club Bruges auront pour mission d’entretenir leurs espoirs de qualification pour les barrages de la Ligue des Champions lors de leur déplacement respectif au Bayern Munich et à Kairat Almaty lors de la 7e et avant-dernière journée de la phase de ligue.

L’année 2026 n’a pas démarré sous les meilleurs auspices pour le Club Bruges qui a enchaîné une élimination en quarts de finale de la Coupe de Belgique à Charleroi et une défaite contre La Louvière en championnat en l’espace de quatre jours.

Mardi, un long déplacement au Kazakhstan attend les Brugeois qui ont déjà pris la route d’Astana dimanche pour défier le Kairat Almaty dès 16h30 (heure belge). Le club kazakhstanais, qui dispute pour la première fois la Ligue des Champions, pointe à la 36e et dernière place avec 1 point. Les Brugeois, 31es avec 4 points, n’auront donc pas le droit à l’erreur pour encore espérer se hisser dans le top 24, synonyme d’une place en barrages.

L’Union convoite également ces barrages. Les champions de Belgique se classent 27es avec 6 points, un de moins que la 24e place occupée par Copenhague. Pour rester dans la course, les Saint-Gillois devront cependant forger un exploit sur la pelouse du Bayern Munich de Vincent Kompany, qui n’a jamais battu l’Union lors de son passage sur le banc d’Anderlecht, mercredi à 21h00 à l’Allianz Arena.

Les Bruxellois ont débuté la nouvelle année par une qualification pour les demi-finales de la Coupe à Dender et un succès contre Malines en championnat. En face, les Bavarois ont également démarré 2026 en trombe avec trois victoires en championnat et 16 buts marqués dont 8 contre Wolfsburg (8-1) le 11 janvier et 5 à Lepizig (1-5) samedi dernier.

