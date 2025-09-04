“Ligne rouge pour Gaza” : une nouvelle manifestation dans les rues de Bruxelles ce dimanche

Le dimanche 7 septembre, les rues de Bruxelles se pareront à nouveau de rouge pour la deuxième édition de la “Ligne rouge pour Gaza”. C’est ce qu’a annoncé mardi l’ONG 11.11.11, à l’origine de l’initiative.

“Il faut mettre fin à la complicité des institutions, des États et des entreprises dans les crimes du régime israélien”, déclare l’organisation de solidarité internationale.

À 14h, les manifestants se rassembleront à la Gare du Nord à Bruxelles. Ils emprunteront ensuite le boulevard du Jardin Botanique pour rejoindre la place Jean Rey, située à proximité des institutions européennes. L’organisation appelle les participants à venir avec un carton rouge. L’objectif est, selon elle, de brandir à nouveau ce carton rouge à l’adresse des responsables politiques et de tous ceux qui rendent possibles les crimes de guerre contre les Palestiniens.

“Bien que le gouvernement fédéral ait enfin décidé, le 2 septembre, de prendre des mesures contre Israël, celles-ci sont encore loin de répondre à toutes les obligations internationales de la Belgique”, estime Ludo De Brabander, de l’ONG Vrede vzw et de la Coalition nationale pour Gaza. Selon lui, les petits pas dans la bonne direction ne suffisent pas à mettre un terme à la complicité de notre pays dans le génocide.

Concrètement, les manifestants réclament un embargo militaire total sur toute coopération ou commerce d’armes entre Israël et la Belgique. Ils demandent également une interdiction nationale de tout investissement, ainsi que de toute relation commerciale, politique, économique ou diplomatique contribuant au maintien de l’occupation illégale. “Le gouvernement belge doit aller au-delà du symbolique et donner du poids à ses paroles par des mesures énergiques et globales”, souligne le collectif palestinien Beitna.

La précédente édition avait rassemblé environ cent mille personnes. Ce dimanche, plus de 200 organisations soutiendront la manifestation. Aux côtés de 11.11.11 figurent notamment des syndicats, des organisations juives et palestiniennes, des mouvements de jeunesse, des groupes religieux, des organisations culturelles et des associations caritatives.

Belga