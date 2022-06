L’Hôtel de Ville illuminé de vert, pour la Journée Mondiale de l’Environnement

L’illumination était visible ce dimanche soir.

C’est entre 21h30 et minuit que l’Hôtel de Ville de Bruxelles s’est illuminé en vert, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Environnement, dont la thématique 2022 était celle de “Une Seule Terre”. Cette illumination avait lieu en collaboration avec le programme des Nations Unies pour l’Environnement (UNEP) : “la Ville de Bruxelles et l’ONU, conscients que la nature est en mode d’urgence, veulent soutenir les initiatives populaires, citoyennes ou politiques qui transforment nos habitudes de production et consommation pour les rendre en harmonie avec la nature“, indique la Ville de Bruxelles dans un communiqué.

Alors que la Ville de Bruxelles travaille actuellement à un Plan Climat réunissant initiatives publiques et engagements privés, “la campagne de l’ONU rencontre donc particulièrement bien les préoccupations de la Ville en matière de climat, et les réponses que la capitale veut apporter, mais aussi en termes d’efforts commun de tous les acteurs et actrices de notre société“, poursuit la Ville de Bruxelles.

Hier, à l’initiative de l’@unep 🇺🇳, l’Hôtel de Ville s’est paré de vert pour le #worldenvironmentday. En présence de la Ministre du Climat 🌏, @KhattabiZakia 🇧🇪 & de @veromanfrve 🇪🇺, nous avons d’abord été ébloui.e.s par l’exposé de #Stalem, 1 super projet local de récup ♻ ! pic.twitter.com/iW1PrBtcsn — Benoit Hellings (@BenoitHellings) June 6, 2022



“L’augmentation des événements météorologiques extrêmes nous le rappelle de plus en plus régulièrement : nous sommes avant toute chose protégés par nos écosystèmes. Il est donc essentiel que notre objectif commun soit de ralentir et d’inverser le dérèglement climatique, afin de ne pas devoir subir ses désastreuses conséquences. « Une Seule Terre » nous rappelle que nous sommes toutes et tous victimes de la dégradation de nos écosystèmes, et que nous devons, en tant que société, trouver les solutions et les comportements adaptés à la protection de notre environnement”, indique Benoît Hellings (Ecolo), échevin du Climat, rejoint par le bourgmestre, Philippe Close (PS), qui explique que “cette Journée Mondiale de l’Environnement est l’occasion idéale de rappeler que ce combat pour protéger notre terre ainsi que notre climat est tout d’abord un combat social. Ce n’est qu’en s’unissant ensemble qu’on pourra agir de manière efficace pour faire barrage au dérèglement climatique“.

Quant à la directrice du bureau bruxellois de l’UNEP, “les nombreuses initiatives développées dans le cadre du Plan Climat de la Ville de Bruxelles aident collectivement Bruxelles à faire face à la crise climatique. Bien que les actions individuelles fassent une différence, c’est l’action collective qui permettra de changer le système. Nous devons apporter des changements transformateurs ensemble et maintenant, et progresser vers une Terre plus durable, où chacun peut prospérer“, estime ainsi Veronika Hunt Safrankova.

ArBr – Photo : Ville de Bruxelles