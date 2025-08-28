L’expo “Échos des songes” envoûtera les visiteurs de la Maison Hannon dès le mois d’août

L’exposition “Échos des songes”, qui se tiendra du 29 août 2025 au 19 avril 2026 à Bruxelles, invitera le public à s’immerger dans l’univers envoûtant du symbolisme belge. Lové dans l’écrin Art nouveau de la Maison Hannon à Saint-Gilles, le parcours proposera un voyage onirique au cœur des imaginaires fin-de-siècle.

Au détour de cinq salles thématiques, 80 œuvres issues de disciplines variées (peintures, dessins, objets d’art, manuscrits, photographies, installations sonores) communiqueront les unes avec les autres. “Ce corpus, aussi riche que rare, permet de restituer toute la diversité d’un mouvement artistique profondément ancré dans son époque, mais résolument tourné vers l’absolu”, promettent les organisateurs lundi dans un communiqué.

“Le visiteur est convié à suivre un fil conducteur empreint de mystère, d’introspection et de spiritualité: du rêve wagnérien d’un Art total à l’engagement humaniste des idéalistes, de l’ésotérisme parisien à l’intimité des salons bruxellois”, détaillent-ils.

L’exposition mettra en lumière les œuvres de figures emblématiques du symbolisme belge et français telles que Victor Rousseau, Émile Gallé, Fernand Khnopff, Jean Delville, Jeanne de Tallenay, Charles van der Stappen, George Minne ou encore Jef Lambeaux. À travers cette sélection de pièces, “Échos des songes” soulignera le rôle central de Bruxelles comme creuset artistique, spirituel et intellectuel autour de 1900.

Des conférences, des ateliers et des concerts graviteront autour du parcours afin de prolonger l’expérience des visiteurs. Une seconde exposition dédiée aux pratiques photographiques ésotériques de la fin du 19e siècle se déroulera par ailleurs en parallèle à la Tiny Gallery. Intitulée “Grand art en photographie. Symbolisme, ésotérisme, occultisme (1860-1918)”, elle racontera la rencontre entre la chimie, la métaphysique et l’imagination