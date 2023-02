L’ex-secrétaire d’Etat bruxellois Vic Anciaux est décédé

Vic Anciaux s’est éteint à l’âge de 91 ans. C’est son fils, Bert Anciaux (Vooruit) qui l’a annoncé ce vendredi sur les réseaux sociaux. Il a été président de la Volksunie de 1979 à 1986. Il a ensuite été secrétaire d’Etat bruxellois de 1989 à 1997.

Vic Anciaux a rejoint les rangs de la Volksunie (VU) en 1954 et y a occupé diverses fonctions au fil des ans jusqu’à en assurer la présidence entre 1979 et 1986, fonction que son fils, Bert, occupera également.

L’homme politique a également siégé de manière ininterrompue de 1965 et jusqu’à son élection au Conseil régional bruxellois le 21 mai 1995 comme député à la Chambre des Représentants. Membre de nombreuses commissions, le natif de Boechout a été chef de groupe de la Volksunie entre 1974 et 1977 ainsi qu’en 1979. Vic Anciaux occupera les fonctions de secrétaire d’Etat à la Culture flamande et aux Affaires sociales dans le gouvernement Tindemans II (juin 1977 à octobre 1978) avant d’occuper le même portefeuille dans le gouvernement Vanden Boeynants (octobre 1978 à avril 1979).

Conseil régional bruxellois

En 1989, Vic Anciaux devient Secrétaire d’Etat au Conseil régional bruxellois où il sera en charge de l’énergie, de l’aide médicale urgente, des services incendies et de la recherche scientifique. À la suite des accords de Saint-Michel, les pouvoirs au sein du Conseil de la Commission communautaire flamande (VGC) sont réorganisés et Vic Anciaux y hérite de compétences dont la santé, la politique migratoire et la lutte contre la pauvreté.

En 1995, il redevient secrétaire d’État dans le gouvernement bruxellois où il est chargé de la recherche scientifique et de l’énergie. Il quitte toutefois le gouvernement bruxellois en 1997 afin de protester contre la manière dont ce dernier entend appliquer un accord linguistique.

De la Volksunie à Spirit

Il mettra peu de temps après, un point final à sa carrière politique. Il reste cependant membre de la Volksunie et après l’implosion du parti en 2001, il suivra son fils Bert chez Spirit qui prendra le nom de VlaamsProgressieven en 2008. En décembre de la même année, père et fils quittent tous deux le parti.

En janvier 2010, Vic Anciaux plaide en faveur de la suppression de la Région bruxelloise et sa mise sous tutelle confédérale.

Au niveau communal, Vic Anciaux a siégé comme conseiller communal à Machelen et Bruxelles. Médecin de formation, Vic Anciaux a présidé la Ligue flamande contre le cancer (VLK).

Il est le père de sept enfants dont cinq sont actifs en politique au sein de diverses formations. Sa seconde épouse a également longtemps siégé comme conseillère communale ainsi que sur les bancs du parlement bruxellois.

Belga – Photo Belga