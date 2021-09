Les vétérinaires d’urgence à domicile demandent à accéder au statut de véhicules prioritaires

À cause du trafic, les vétérinaires arrivent de plus en plus en retard pour leurs interventions.

Faut-il donner la priorité aux véhicules d’urgences vétérinaires comme c’est le cas pour les ambulances ? La question se pose alors qu’une pétition a été lancée par Vet Emergency, un service d’intervention urgente à domicile pour les animaux de compagnie.

Ce service est actif sur Bruxelles depuis 7 ans, et avec les problèmes de circulation en ville, les interventions deviennent de plus en plus compliquées.

Vet Emergency a demandé par deux fois au SPF Mobilité de pouvoir accéder au statut de véhicule prioritaire. Objectif : pouvoir emprunter les sites propres de la Stib, pouvoir rouler à 50 km/h au lieu de 30, et pouvoir utiliser un gyrophare. Des demandes jusqu’ici refusées.

■ Reportage de Marie-Noëlle Dinant, Charles Carpreau et Corinne De Beul