Les tunnels Trône et Van Praet bientôt en chantier

Des travaux de rénovation vont débuter le 16 mai dans le tunnel Trône, sur la Petite Ceinture, à Bruxelles. Le tunnel Van Praet va aussi subir une intervention qui débutera lundi. Le viaduc Herrmann-Debroux, en direction de la capitale, sera, lui, fermé un week-end de juin en raison d’une opération d’asphaltage, annonce vendredi Bruxelles Mobilité.

Concernant le tunnel Trône, les travaux commenceront en direction de la Basilique. La circulation dans les deux sens (Basilique et Midi) sera donc ramenée sur une seule bande et s’effectuera par le pertuis du tunnel direction Midi.

“Pour permettre de doser les flux de/vers le tunnel Trône, la circulation en amont dans les tunnels Porte de Namur et Arts-Loi sera aussi réduite à une seule bande de circulation”, précise Bruxelles Mobilité. À partir de mi-octobre, la situation sera inversée: les travaux seront alors effectués dans le pertuis en direction Midi, et toute la circulation devra passer via le pertuis en direction de la Basilique.

À partir de fin janvier 2023, les deux pertuis du tunnel Trône seront de nouveau ouverts à la circulation. La suite des travaux sera réalisée la nuit. Jusque fin 2023, le tunnel Trône sera fermé les nuits de semaine entre 22h00 et 06h00.

Au tunnel Van Praet, les travaux concerneront le terrassement et le renouvellement de l’étanchéité. “Ces interventions auront lieu depuis la surface (rond-point entre le centre commercial Docks et l’avenue de Vilvorde). La circulation restera possible sur le rond-point mais sur des bandes rétrécies. À partir de janvier 2023, les travaux seront effectués dans le tunnel même. Le tunnel Van Praet sera alors fermé entre 22h00 le soir et 06h00 du matin. La circulation se fera via la surface. Tous ces travaux devraient être achevés à l’automne 2023.”

Le viaduc Herrmann-Debroux doit, lui, recevoir une nouvelle couche d’asphalte. Il sera fermé le temps d’un week-end, du vendredi 10 juin à 21h00 au lundi 13 juin 05h00, pour le trafic venant de Namur/Waterloo/Zaventem et entrant dans Bruxelles.

