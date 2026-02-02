Les travaux de rénovation du Conservatoire de Bruxelles officiellement lancés après plusieurs reports

Les travaux de rénovation du Conservatoire de musique de Bruxelles ont été officiellement lancés lundi. Longtemps reporté, le chantier, soutenu par Beliris et financé conjointement par les autorités fédérales et communautaires, débutera en 2026 et vise une modernisation complète du bâtiment historique.

Le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin (MR), ministre fédéral chargé de Beliris, a donné lundi après-midi le coup d’envoi des travaux de rénovation du Conservatoire de musique de Bruxelles, en présence de la ministre flamande de Bruxelles Cieltje Van Achter (N-VA) et d’Elisabeth Degryse (Les Engagés), ministre-présidente de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles).

Le projet de restauration avait déjà été repoussé à plusieurs reprises. Après des travaux de désamiantage à grande échelle et le déménagement de l’orgue emblématique d’Aristide Cavaillé-Coll, l’un des fabricants d’orgues les plus connus du 19e siècle, le projet de rénovation pourra enfin démarrer en 2026.

Outre la restauration du hall d’entrée, de la grande salle de concert et de la salle de répétition, l’ensemble du complexe fera l’objet d’une rénovation en profondeur. Le bâtiment néoclassique de style flamand, conçu en 1872 par l’architecte Jean-Pierre Cluysenaar, et situé dans la rue de la Régence à Bruxelles, près de la place Poelaert, sera également agrandi afin d’accueillir un nombre croissant d’élèves.

Le projet a été conçu avec une attention particulière pour la durabilité. Il prévoit notamment des toitures vertes, deux citernes d’eau de pluie et une pompe à chaleur. Le bâtiment sera également équipé d’un système de ventilation optimisé et d’appareils de classe énergétique A.

Les travaux seront réalisés en plusieurs phases. Une première tranche doit être achevée à l’automne 2029, pour un budget estimé à 74,5 millions d’euros. Une seconde phase portera sur la rénovation de la résidence du directeur et de celle du secrétariat, l’achèvement des maisons de la rue aux Laines, ainsi que l’aménagement des jardins de la cour intérieure.

Le financement du projet est réparti à parts égales entre les trois actionnaires, la Régie des Bâtiments, les Communautés flamande et française. Le projet bénéficie également du soutien de Beliris.

Belga – Photo : BX1