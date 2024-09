Restauration du Conservatoire royal : les collections de la bibliothèque déplacées sur trois sites

Vous cherchez à consulter un document ? Voici où vous pourrez les trouver.

Les importants travaux de rénovation des Conservatoires royaux ont débuté au début du mois de septembre et devraient durer cinq ans. Le Conservatoire royal de Bruxelles (CrB) et le Koninklijke Conservatorium Brussel (KCB) ont dès lors quitté temporairement leur bâtiment historique de la rue de la Régence à Bruxelles. L’autre site, rue du Chêne, continue d’accueillir les étudiants. Les bureaux (administration et direction) se sont installés rue Royale. La bibliothèque voit, elle, ses collections patrimoniales réparties sur trois sites : la Bibliothèque royale de Belgique (KBR), du Musée des instruments de musique (MIM) et celui des Archives de l’État à Louvain, comme l’a annoncé la Bibliothèque royale mercredi.

Les collections de la bibliothèque des Conservatoires couvrent essentiellement la musique occidentale du Moyen Âge à nos jours. Parmi celles-ci, on peut retrouver d’une part des milliers de partitions imprimées et manuscrites précieuses du XVIIIe siècle originaires d’Allemagne et d’Italie, et d’autre part, le fonds CeBeDeM (ancien Centre belge de documentation musicale), qui rassemble plus de 300 mètres linéaires d’œuvres de compositeurs belges du XXe siècle.

Par ailleurs, près d’un kilomètre de partitions, d’archives et d’ouvrages précieux sur la musique ont rejoint provisoirement les collections de l’Albertine, dans un entrepôt spécial avec des mesures de sécurité adéquates et un contrôle des températures adapté. Les équipes et services aux lecteurs y sont également transférés.

Le projet de rénovation du site “Régence” du Conservatoire royal de Bruxelles, un bâtiment néo-classique conçu en 1872 par l’architecte Jean-Pierre Cluysenaar et dans un état de décrépitude avancée, a été initié en 2018.

Le projet prévoit notamment la restauration des bâtiments historiques, la construction d’une extension comprenant une nouvelle salle de musique de chambre et une salle de répétition pour un orchestre symphonique, la création de jardins intérieurs et une nouvelle bibliothèque.

Avec Belga – Belga