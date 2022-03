Les travaux de rénovation de la façade de l’Hôtel Solvay démarrent

Un an après son ouverture au public, l’Hôtel Solvay entame un important chantier de rénovation de sa façade. Le bâtiment, ouvert au public depuis plus d’un an, restera accessible pendant la durée des travaux.

L’hôtel de maître bruxellois de style Art nouveau a été conçu par l’architecte belge Victor Horta entre 1895 et 1903. En 115 ans, des éléments de la façade se sont déplacés, jusqu’à 7 centimètres vers l’avant. La restauration est donc prioritaire, car le risque d’effondrement de la fenêtre arquée se faisait sentir. La Région bruxelloise a libéré 830 000 euros à cet effet.

Depuis plus d’un an, le bâtiment est ouvert au public. Selon le propriétaire des lieux, le succès est au rendez-vous. Il a déjà accueilli 15 000 visiteurs et les réservations sont complètes quasi trois mois à l’avance.

D’autres travaux sont également prévus. Un circuit de visite en réalité virtuelle sera créé à destination des personnes à mobilités réduites.

■ Images et interviews d’Élodie Fournot.