Une première partie restaurée de la façade du Palais de justice est dévoilée 

La première partie restaurée de la façade du palais de justice de Bruxelles a été dévoilée vendredi matin, en présence du secrétaire d’État à la Régie des bâtiments, Mathieu Michel. Les travaux devraient s’achever en 2030.

Située au sommet de la façade avant et surplombant la place Poelaert, cette première section est désormais complètement restaurée et libérée de ses échafaudages.

Le planning est (pour l’instant) respecté

En août 2023, la Régie des bâtiments entamait la première phase de restauration de l’ensemble des façades du palais de justice, en commençant par l’avant de l’imposant bâtiment. En collaboration avec le bureau d’études “Perspectiv architecten” et les entrepreneurs Artes Woudenberg et Artes Roegiers, les travaux se déroulent selon le planning prévu.

Officiellement dévoilée vendredi, cette partie centrale est surmontée du buste de trois mètres de haut de Minerve, la déesse de la sagesse et la gardienne de la civilisation humaine. Après avoir été nettoyée, la statue a été soigneusement restaurée. La rénovation de la façade avant – qui couvre près de 23.000 mètres carrés – nécessite une main-d’œuvre importante. “Les pierres et les éléments décoratifs sont nettoyés un par un, et si nécessaire, soigneusement réparés ou remplacés“, a expliqué la Régie des bâtiments.

Conserver l’aspect d’origine

Quotidiennement, quelque 70 à 80 personnes s’activent sur le chantier. Pour conserver l’aspect d’origine du palais de justice, des pierres provenant des carrières d’origine sont utilisées pour la restauration. Il s’agit principalement des carrières de Comblanchien, dans la région française de Bourgogne. Le péristyle fait également l’objet d’une restauration. Certaines parties ont déjà été nettoyées et les enduits au plafond sont réparés.

Les autres couches du péristyle seront ensuite rafraîchies, pour que l’ensemble retrouve sa teinte d’origine. Afin d’éviter des infiltrations d’eau, le jointoiement sera également refait en grande partie. Les surfaces de pierres horizontales seront couvertes d’un revêtement étanche à l’eau. En parallèle, la menuiserie extérieure de la façade sera restaurée et repeinte, et le vitrage d’un certain nombre de fenêtres sera remplacé.

La cour d’honneur (parvis) sera par ailleurs réaménagée et entourée d’une grille conforme au modèle historique. La première phase de restauration des façades devrait s’achever d’ici fin 2025. Lors de l’étape suivante (en 2026-2027), les façades du socle sous la coupole seront restaurées. Pour cela, les échafaudages autour du socle sont actuellement mis aux normes et une étude préparatoire est en cours.

Dernier chantier

La restauration des façades donnant sur la rue de Wynants, la rue aux Laines et enfin la rue des Minimes, constituera le dernier chantier de rénovation de la devanture. “Ce dossier traîne depuis 40 ans. Bien qu’il y ait eu de nombreux obstacles au cours du projet de rénovation des façades, cette première étape est aujourd’hui terminée et elle est hautement symbolique“, s’est réjoui Mathieu Michel.

“Maintenant, le travail se poursuit jusqu’à ce que l’ensemble des façades soit rénové. Les travaux devraient donc s’achever, comme prévu, en 2030 – voire un peu avant“, a conclu le secrétaire d’État.

