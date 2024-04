L’UCLouvain investit 100 millions pour accélérer la rénovation énergétique de ses bâtiments

L’UCLouvain a mis sur pied un plan d’investissement de près de 100 millions d’euros pour accélérer la rénovation énergétique de ses bâtiments académiques, annonce vendredi l’université brabançonne.

Chaque euro épargné en économie d’énergie sera réinvesti dans les rénovations à venir. Avec ce plan d’investissement, l’UCLouvain entend adopter une vision globale et accentuer le lien entre les besoins immobiliers et les objectifs de transition (qui dépassent le bâti, avec les questions liées à la mobilité, la gestion des déchets, etc.).

Cette stratégie permet également d’avoir une vue prospective et de prioriser les rénovations (énergétiques) et les constructions (durables) à mettre en œuvre, souligne l’université. Les 100 millions seront injectés dans la rénovation/construction du bâti d’ici à 2045, via un phasage quinquennal. Chaque année, l’université rénovera 1 à 2 grands auditoires.

Ses ambitions sont de tendre vers la neutralité carbone d’ici à 2035, de réduire les consommations énergétiques de 60% et de réinvestir systématiquement les économies d’énergie réalisées dans les rénovations énergétiques ou les constructions durables à venir.

avec Belga