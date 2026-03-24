Les trains recirculent normalement depuis la gare Bruxelles-Midi

La circulation ferroviaire a repris progressivement lundi soir à la gare de Bruxelles-Midi, après les contrôles négatifs effectués sur trois paquets suspects, a indiqué Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB. “Le trafic de trains a pu reprendre depuis 20h02”, a précisé Infrabel.

Seuls les quais 19 et 20 de la gare du Midi restaient inaccessibles vers 20h00. La circulation des métros, trams et bus a elle aussi repris progressivement dans le secteur, a confirmé la Stib. La société de transport avait signalé plus tôt des interruptions et déviations sur plusieurs lignes de métro, de tram et de bus.

La gare de Bruxelles-Midi avait été évacuée plus tôt dans l’après-midi après le signalement de plusieurs paquets suspects. La police fédérale a ensuite indiqué que les trois paquets contrôlés s’étaient révélés inoffensifs.

Le trafic ferroviaire avait été interrompu vers et au départ de la gare, sur ordre de police. L’incident a provoqué d’importantes perturbations en pleine après-midi dans l’un des principaux nœuds de transport de la capitale.

Belga