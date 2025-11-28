Les timbres et colis plus chers en 2026

Bpost augmentera en 2026 le prix des timbres et des envois de colis. Les augmentations seront nettement supérieures à l’inflation, selon les tarifs publiés sur le site internet du groupe postal.

Les timbres ordinaires (non prioritaires) pour les envois nationaux coûteront aux particuliers 1,63 euro pièce l’an prochain, 1,58 euro à l’achat d’un carnet de dix ou 1,68 euro pour les timbres thématiques. Cela représente une hausse de 9 ou 10 centimes, soit environ 5,7 à 6,5%, par rapport à cette année.

Les timbres prioritaires, toujours au niveau national, seront vendus 2,52 euros pièce et 2,47 euros en cas de commande par dizaine. Soit une croissance de 14 ou 15 centimes, ce qui correspond à 5,8 à 6,3% de plus par rapport à 2025.

Les envois recommandés vers la Belgique coûteront au minimum 9,85 euros par pièce, soit une hausse de 58 centimes ou 6,3% sur un an. Les timbres internationaux, tant pour l’Europe que pour le reste du monde, grimperont de 17 centimes (5,4 à 6,1% d’augmentation). Dans le même temps, l’envoi de colis vers une adresse coûtera entre 7,10 et 18,55 euros selon le poids et l’achat d’une garantie ou non, si les timbres sont achetés en ligne.

Vers un point poste, les tarifs iront de 5,40 à 14,35 euros. Ces prix seront ainsi 3,3 à 16,3% plus élevés qu’en 2025. Pour les personnes qui envoient leur colis depuis un bureau de poste, les tarifs débuteront à 8,60 euros, soit une croissance de 3%. Les envois internationaux ne connaissent, pour leur part, aucun changement.

Dans un communiqué de presse publié vendredi soir, bpost indique que les ajustements tarifaires s’inscrivent dans un contexte “de baisse structurelle du volume postal, qui s’accentue chaque année et qui devrait encore s’accentuer avec l’obligation de facturation électronique en 2026”, et qu’ils sont nécessaires pour “continuer à garantir la qualité et la viabilité financière des services postaux universels.”

L’entreprise souligne également “la hausse des coûts due à l’inflation, l’augmentation des coûts salariaux et la forte saisonnalité de la demande”. En outre, bpost souligne qu’en plus de l’augmentation moyenne d’environ 6% des tarifs postaux nationaux, une augmentation supplémentaire de 3% pourrait suivre en 2026 “si l’inflation s’avère plus élevée que prévu”.

Belga