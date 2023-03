Les syndicats dénoncent un manque de concertation dans les hôpitaux publics bruxellois

Des travailleurs du CHU Saint-Pierre, CHU Brugmann, les hôpitaux Iris Sud, l’institut Jules Bordet et l’hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola se sont rassemblés en front commun syndical mercredi sur la place Poelart à Bruxelles pour dénoncer l’absence de réunions du comité C, chargé des négociations entre employeurs et organisations syndicales du réseau IRIS.

Ils étaient environ 80 a pu constater Belga sur place. Les syndicats déplorent notamment un abandon de milliers de travailleurs par leur direction. “Les travailleurs ne sont plus respectés, le personnel soignant déserte petit à petit le secteur public, les patients ressentent la souffrance et la frustration des travailleurs“, indiquent les syndicats.

Chaque hôpital se gère

Le Comité C ne prendrait plus aucune décision, laissant chaque hôpital se gérer à sa guise. Ce qui entrave l’homogénéité des règles dans les institutions publiques, selon le front commun syndical.

Les syndicalistes expliquent notamment que des protocoles locaux sont signés sans que la faitière IRIS ne soit avertie et les protocoles qui sont signés à la faîtière ne sont pas respectés, ni appliqués, “son pouvoir de contrôle est inexistant“, dénonce les organisations syndicales.

Les syndicats ont déposé un cahier de revendications qui vise à obtenir des améliorations significatives des conditions de travail. Ils notent une rupture de confiance avec l’autorité. Les syndicats veulent, par le biais de cette action, provoquer un sursaut au Comité C et demander des négociations sérieuses entre l’autorité et les représentants des travailleurs, faute de quoi, les syndicats organiseront plusieurs actions dans les semaines à venir, qui pourraient aller jusqu’à la grève.

Une délégation a été reçue par la direction du comité C. À la sortie, les syndicats affirment avoir réussi à obtenir un calendrier de négociations. La première aura lieu le 22 mars.

Rédaction avec Belga

■ Reportage de Thomas Dufrane et Frederic De Henau